2021/04/18 | 16:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق.. الاصابات بكورونا تواصل الانخفاض وزيادة طفيفة بعدد الملقحين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/18 | 16:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. الاصابات بكورونا تواصل الانخفاض وزيادة طفيفة بعدد الملقحين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. الاصابات بكورونا تواصل الانخفاض وزيادة طفيفة بعدد الملقحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).