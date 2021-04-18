2021/04/18 | 16:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة وثقت الحلقة الخامسة من المسلسل المصري “الاختيار2″، مساء السبت، لحظات مخيفة عاشتها مصر في يوم فض اعتصامي رابعة ونهضة مصر يوم 14 أغسطس 2013.وأظهرت بعض لقطات الفيديو التي عرضت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قصة أم المتطرفين..



“الاختيار2” يوثق لحظات مخيفة عاشتها مصر المركز الخبري الوطني.

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