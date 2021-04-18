70 غارة روسية على داعش في البادية السورية

2021/04/18 | 16:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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شنت الطائرات الحربية الروسية مزيداً من الغارات المكثفة على مناطق انتشار تنظيم داعش في البادية السورية،.

واستهدفت الطائرات الروسية خلال 24 ساعة الأخيرة بأكثر من 70 غارة جوية كل من محور آثريا ومحيطه بريف حماة الشرقي وبادية الرصافة ضمن ريف الرقة، ومناطق أخرى ضمن مثلث حلب حماة الرقة، بالإضافة للحدود الإدارية بين الرقة ودير الزور،.

وطالت الغارات مغر وكهوف يرجح أن التنظيم يتحصن بها هناك إضافة لضرب الخطوط الخلفية للتنظيم للحد من نشاطه، وسط معلومات عن قتلى وجرحى على خلفية الضربات.

ونشر المرصد السوري، السبت، أن المقاتلات الروسية لاتزال تلاحق عناصر تنظيم داعش ضمن مناطق انتشارهم في البادية السورية، بهدف شل حركتهم وإعاقة نشاطهم الكبير هناك.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، تنفيذ الطائرات الحربية الروسية لغارات مكثفة منذ ساعات الصباح الأولى، طالت بمجملها منطقة مثلث حلب حماة الرقة، مستهدفة مزيداً من المغر والكهوف، وسط معلومات عن قتلى وجرحى في صفوف التنظيم الإرهابي.

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