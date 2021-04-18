استئناف الدراسة في كركوك

2021/04/18 | 16:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استؤنفت يوم الاحد، الدوام المدرسي في اكثر من 500 مدرسة كوردية بمحافظة كركوك.

واوضح بروين فاتح مديرة وحدة الاشراف التربوي في كركوك لـPUKmedia: ان عملية التدريس داخل الصفوف لجميع المراحل بدأت اليوم، بتطبيق نظام جديد.

واضافت: ان الصفوف 1 ـ 3 يداومون، يومين في الاسبوع، فيما الدراسة لصفوف 4 و5 ستكون الكترونية، كما ان صف السادس الابتدائي يكون الدوام فيه بشكل يومي، مشيرة الى ان المرحلة الاولى والثانية للدراسة المتوسطة ستكون الكترونيا، والمرحلة الثالثة بشكل يومي، فيما صفوف 10 و11 يكون الدوام فيها بشكل الكتروني، والصف السادس الاعدادي يواظبون على الدوام يوميا.

واكدت تقديم تسهيلات للمدارس في القرى التابعة لمحافظة كركوك، بجميع مراحلها.

PUKmedia خاص

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