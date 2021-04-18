العراق يعلن وصول الوجبة الثانية من لقاح فايزر

2021/04/18 | 16:20 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، عن وصول وجبة جديدة من اللقاحات.وقالت الوزارة، في بيان لها، إن العراق استلم الوجبة الثانية من لقاح فايزر، مشيرة إلى وصول وجبات أخرى بشكل دوري أسبوعي.وأضافت الوزارة، أنه سيتم فور الاستلام …

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