2021/04/18 | 16:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابة عاملي كهرباء في تفجير استهدف برجاً لنقل الطاقة في الموصل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/18 | 16:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة عاملي كهرباء في تفجير استهدف برجاً لنقل الطاقة في الموصل) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة عاملي كهرباء في تفجير استهدف برجاً لنقل الطاقة في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).