أفكار حول الرواية العراقية - سلام إبراهيم

2021/04/18 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سلام_إبراهيم 1- المدن في الروايةلم أجد المدن العراقية في كتب التاريخ إلا موصوفة بابتسار في كتب المذكرات التي ظهرت لاحقا، او في كتب الرحلات القديمة التي ركزت على بغداد والبصرة والموصل وهي غالبا كتابة مسافر أي عابر يصف من الخارج التفاصيل وأحوال الناس بحيث لانرى غير صورة لغوية لاتمس العالم الحقيقي لحياة المدن الموصوفة، أما مذكرات السياسيين فلم تعرج على حياة الناس بقدر تركيزها على حركة الواقع السياسي الذي ......





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