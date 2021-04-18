حقوق الانسان: هناك اعتقالات تعسفية وعمليات ابتزاز لأهالي السجناء

2021/04/18 | 16:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت مفوضية حقوق الانسان من حالات اعتقال تعسفية لمواطنين في مناطق عدة من البلاد مشيرة الى وجود عمليات ابتزاز لأهالي السجناء.

وقال عضو المفوضية علي البياتي إن المؤشرات المتوفرة تدل على وجود حالات اعتقال تعسفي وتعذيب اثناء التحقيقات داخل المعتقلات والمراكز الإصلاحية وغياب ضمانات حقوق الانسان داخل السجون وهذا انتج فشلا في إعادة تأهيل السجين تمهيدا لزجه في المجتمع مشيرا الى أن إدارات السجون تمنع الزيارات عن السجناء بذرائع مختلفة مشيرا الى أن ذلك يخالف القوانين المنظمة لعمل المؤسسات الإصلاحية.

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