2021/04/18 | 16:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني دعا نواب أردنيون، اليوم الأحد، إلى تفعيل الاتفاقيات بين الأردن والعراق، ومن بينها الربط الكهرباء ومد خط انبوب نفط.وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الاردني، ميرزا بولاد، أهمية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بينها الربط الكهربائي..



دعوات نيابية أردنية لتفعيل الاتفاقيات مع العراق المركز الخبري الوطني.

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