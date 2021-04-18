مصدر: مكافحة الفساد هي من اعتقلت 'الكربولي'

2021/04/18 | 16:33 - المصدر: السومرية نيوز

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نفى مصدر أمني، اليوم الأحد، تنفيذ جهاز مكافحة الإرهاب أوامر اعتقال زعيم حزب الحل جمال الكربولي.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "لا علاقة لقوات جهاز مكافحة الإرهاب بعملية تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة بحق جمال الكربولي".وبين، أن "قوات تابعة للجنة مكافحة الفساد هي من نفذت عملية الاعتقال".

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