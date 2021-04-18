الصحة تسجل 6188 إصابة جديدة بفيروس كورونا- عاجل

2021/04/18 | 16:36 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاحد، الموقف الوبائي اليومي لجائحة فيروس كورونا في العراق.

وقالت الوزارة في بيان، إن "الكوادر الصحية سجلت 6188 إصابة جديدة بالفيروس، فيما تماثل 6814 مصاباً للشفاء، وقابل ذلك وفاة 33 مصاباً بالفيروس خلال المدة المذكورة".

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