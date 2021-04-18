2021/04/18 | 16:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت الهيأة التطبيعية بإتحاد الكرة اليوم الاحد ( 18 نيسان 2021)، عن إصابة لاعب المنتخب العراقي السابق غانم عريبي بفيروس كورونا.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، " مطمئنون انك ستعبر هذا الفايروس..



تأريخ كبير وحب أكبر ..



ودعوات لن تتوقف حتى تعلن انتصارك عليهِ بإذن الله".

وأضافت، " لقد أثبتت الفحوصات ان الكابتن غانم عريبي مصاب بالوباء اللعين، وستثبت الأيام القريبة ان هزيمة الفايروس مؤكدة بإذن الله".

وغانم عريبي جاسم الربيعي، لاعب كرة قدم سابق عراقي من مواليد مدينة بغداد - الكرادة عام1961، لعب في صفوف نادي الشباب العراقي ثم استُدعي لتمثيل المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم عام 1985م، وكان يشغل مركز "مدافع اليسار".

مثّل المنتخب العراقي في بطولات عديدة من أهمها، كأس الخليج العربي 8 عام (1986) في البحرين، وكأس الخليج العربي 9 (1988) في السعودية والتي فاز بها العراق، وكأس العرب عام (1985) وكانت البطولة من نصيب العراق، وكأس العرب عام (1988) وكانت البطولة من نصيب العراق، ولعب في كأس العالم بالمكسيك عام (1986)، ومثّل العراق في دورة الألعاب الأولمبية في سيؤل عام (1988)، وكانت آخر مباراة دولية له مع منتخب قطر في تصفيات كأس العالم عام (1989).

ويمتاز بالقوة والسرعة وشيء من العصبية في بعض الأحيان إلا أنه كان يُعتبر لاعب تكتيكي من الدرجة الأولى، وكانت ركلته الترجيحية في مرمى المنتخب السوري في المباراة النهائية لكأس العرب في الأردن عام 1988 قد أهدت كأس البطولة للمنتخب الوطني العراقي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة لاعب المنتخب السابق غانم عريبي بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة لاعب المنتخب السابق غانم عريبي بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).