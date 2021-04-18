2021/04/18 | 16:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج قطار "949 القاهرة - المنصورة" عن القضبان، الأحد، عند قرية سندهور بين بنها وطوخ بالقليوبية، ما أدى إلى انقلاب عدد من العربات التابعة له، وفق ما أفادت مصدر بهيئة سكة الحديد المصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر.. إصابات بانقلاب قطار في بنها ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر.. إصابات بانقلاب قطار في بنها ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).