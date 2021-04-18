وزارة الصحة تعلن الموقف الوبائي لهذا اليوم ..

2021/04/18 | 16:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأحد، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (18 نيسان 2021)، إنه "تم تسجيل 6188 اصابة جديدة، مقابل 6814 حالة شفاء، فيما بلغ عدد الوفيات 33 حالة في عموم البلاد".

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