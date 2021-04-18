2021/04/18 | 16:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نفى مكتب رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم السبت، تدخل الأخير بقضية اعتقال “الكربولي”.وذكر المكتب، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”: “ننفي نفيا قاطعا المزاعم التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العامري ينفي تدخله بقضية اعتقال الكربولي المركز الخبري الوطني.

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