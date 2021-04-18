بطاقة وجواز سفر خاص لمتلقي اللقاح في العراق

2021/04/18 | 16:47 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد الوزارة اعتماد التسجيل الإلكتروني

الترا عراق - فريق التحرير

أعلن وزير الصحة حسن التميمي، الأحد، عن توجّه لإصدار جواز خاص بمتلقي لقاحات فيروس "كورونا".

وقال التميمي في تصريح، 18 نيسان/أبريل، إن "هناك توجُّهًا لمنح جواز خاص بمتلقي اللقاحات الراغبين بالسفر إلى أيّ دولةٍ أخرى".

وأضاف، أن "الوزارة ستبدأ الأسبوع المقبل بالاعتماد على المنصَّة الإلكترونية للأشخاص المسجّلين فيها"، مبينًا أنّ "المنصَّة ستعطي معلومات دقيقة عن المواطن الذي سيحصل على بطاقة خاصة".

ونفى الوزير، "تسجيل أيّ مضاعفات لغاية الآن خاصة وأنّ اللقاحات المعتمدة جميعها آمنة ومقرَّة من منظمة الصحة العالمية".

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