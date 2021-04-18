نفي اختطاف شيخ عشيرة في كركوك

2021/04/18 | 16:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت محافظة كركوك يوم الاحد، اقدام عصابات داعش الارهابية، على خطف شيخ عشيرة العبيد بمناطق ناحية الرشاد.

وكانت وسائل اعلام عراقية، قد نشرت اليوم خبرا، عن اختطاف شيخ عشيرة العبيد في كركوك.

وقال مروان العاني المتحدث الرسمي باسم محافظة كركوك لـPUKmedia: ان 3 ارهابيين اقدموا في تمام الساعة الـ 11 من مساء السبت، على اختطاف رجل طاعن بالسن، نافيا الانباء التي تحدثت عن اختطاف شيخ عشيرة العبيد.

واضاف: ان العملية الارهابية وقعت بقرية "السعيدي" وبمنطقة تشكل مثل بين حمرين ورشاد وداقوق، مؤكدا ان القوات الامنية تواصل تحقيقاتها للعثور على المختطف.

PUKmedia خاص

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