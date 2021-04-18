2021/04/18 | 16:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، ان جواز السفر الخاص بالمواطنين الذين تلقوا لقاح كورونا سيكون لتسهيل اجراءات السفر مبينا انه معترف به عالميا.

وكان وزير الصحة في الحكومة الاتحادية حسن التميمي، قد كشف في وقت يوم الأحد، انه سيتم إصدار جواز سفر خاص للمواطنين الذين تلقوا لقاح كورونا.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن التميمي قوله، إن "هناك توجهاً لمنح جواز خاص للملقحين الراغبين بالسفر خارج العراق".

وبين أن وزارته ستبدأ في الأسبوع المقبل بالاعتماد على المنصة الالكترونية الخاصة بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا، لكونها تتضمن معلومات دقيقة عن المواطن الذي يتلقى اللقاح.

وفي هذا الصدد قال الدكتور سيف البدر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الأحد: ان جواز السفر الخاص بالمواطنين الذين تلقوا لقاح كورونا ليس بالجواز بالمعنى الفعلي، مبينا انه يطلق عليه اسم (Passport) الا انها في الواقع وثيقة لا تحمل الصفة القانونية والدبلوماسية لجوازات السفر.

واضاف البدر، ان الغرض من الوثيقة هي لتسهيل اجراءات السفر للمواطنين الذين تلقوا لقاح كورونا، والوزارة قيد العمل لاصدراها، مؤكدا انها ستصدر اجراءات وتعليمات مفصلة حول مواضيع اللقاحات وفحوصات الـ PCR في المستقبل القريب.

واشار الى ان الوثيقة ستكون مكتوبة باللغتين العربية والانجليزية، وتتضمن معلومات عن الشخص المطعم بلقاح كورونا كإسمه وتحمل تورايخ عديدة مثل تأريخ الميلاد وتأريخ تلقي اللقاح، لافتا الى ان الوثيقة معترف بها دوليا وتشبه بطاقات الإئتمان من حيث الحجم.

PUKmedia هاميار علي

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيف البدر لـ PUKmedia: جواز سفر الملقحين ضد كورونا معترف به دوليا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سيف البدر لـ PUKmedia: جواز سفر الملقحين ضد كورونا معترف به دوليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).