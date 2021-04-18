كورونا بالعراق :انخفاض اعداد الفاحصين يخفض اعداد المصابين ويرفع اعداد المتعافين

2021/04/18 | 16:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة، الاحد، تسجيل

انخفاضا جديدا بالاصابات اليومية

بفيروس كورونا في العراق على اثر تخفيض

اعداد الفحوصات اليومية بعموم العراق .

وسجلت الوزارة اليوم 6188 اصابة جديدة

بالفيروس، مقارنة بـ6552

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