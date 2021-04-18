الجيش والحشد ينفذان عملية أمنية بنينوى

2021/04/18 | 16:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني نفذ الجيش العراقي والحشد الشعبي، اليوم الأحد، عملية أمنية “جبلية” في محافظة نينوى.وذكرت مديرية اعلام الحشد، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “قوة مشتركة من اللواء 53 بالحشد […]

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