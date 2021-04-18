2021/04/18 | 16:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأحد، تسجيل نحو 100 جريح على الأقل في حادث خروج قطار عن القضبان قرب طوخ بمحافظة القليوبية.وأعلنت وسائل اعلام مصرية، اليوم الأحد، وقوع 5 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قتلى وعشرات الجرحى بخروج قطار عن القضبان في مصر المركز الخبري الوطني.

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