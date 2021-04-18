سكان البصرة ومناطق جنوبية أخرى يشعرون بهزة ضربت محافظتين جنوبي إيران

2021/04/18 | 16:56 - المصدر: قناة التغيير

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شعر سكان محافظة البصرة وبعض المناطق جنوبي البلاد بهزة أرضية ضربت جنوبي إيران.

وكانت وكالة الانباء الإيرانية قد أعلنت صباح اليوم ان هزة بقوة خمس درجات وتسعة اعشار الدرجة على مقياس ريختر، ضربت محافظتي بوشهر وفارس جنوب إيران، مبينة ان سكان محافظة خوزستان شعروا بالهزة التي كان عمقها عشرة كيلومترات تحت سطح الأرض.

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