وزارة العدل: الموازنة دخلت حيز التنفيذ بعد نشر قانونها في جريدة الوقائع

2021/04/18 | 16:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة العدل دخول الموازنة الاتحادية حيز التنفيذ وذلك بعد نشر قانونها في جريدة الوقائع العراقية.

وذكرت الوزارة في بيان على موقعها ان العدد الجديد من الجريدة تضمن قانون ‏الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق والذي صادقت ‏عليه رئاسة الجمهورية.

وكان مجلس النواب قد صوت في الثالث من آذار الماضي على تمرير الموازنة بالأغلبية بعد جلسات متعددة شهدت خلافات واسعة.

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