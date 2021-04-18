8 قتلى وعشرات الإصابات نتيجة خروج قطار عن القضبان في مصر

2021/04/18 | 16:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع لقي 8 أشخاص حتفهم وأصيب العشرات، اليوم الأحد، نتيجة حادث خروج قطار طوخ عن القضبان.وتوقفت حركة القطارات بالوجه البحري في مصر عقب خروج قطار 949 القاهرة/ المنصورة عن القضبان في سندهور بالقرب من طوخ والتي تبعد نحو 30 كيلو مترا شمال العاصمة".ودفعت هيأة الإسعاف بالقليوبية بـ20 سيارة إسعاف لنقل المصابين لأقرب المستشفيات". يذكر أن "القطار تحرك من القاهرة الساعة 1:20 بالتوقيت المحلي، ومخطط أن يصل المنصورة الساعة 5 مساء".

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