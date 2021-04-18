تأملات في الثورة - عبدالله عطية شناوة

2021/04/18 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_عطية_شناوة توصف الثورة في بعض التنظيرات، بأنها حالة موضوعية، ناجمة بالأساس عن وصول التناقضات بين الفئات الحاكمة والفئات المحكومة الى نقطة تصبح فيها أساليب الحكم المعهودة، غير ذات جدوى في أمتصاص نقمة المحكومين، وفي معالجة الأوضاع التي بلغت حدا من التردي يجعلها غير محتملة بالنسبة لأوسع الفئات والأوساط والطبقات، بما يدفعها الى الإنفجار.



هذا التوصيف للوضع الثوري، صحيح ولا ريب فيه بالنسبة للحقب التأريخية ......





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