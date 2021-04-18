حوار فلسفي مع فتاة ذكية - هيثم بن محمد شطورو

2021/04/18 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هيثم_بن_محمد_شطورو ـ هل تـتـذكرين تلك القصة في الصور المتحركة للأطفال المأخوذة من ألف ليلة وليلة.



قصة تلك المدينة التي تحـول سكانها إلى تماثيل حجرية وكأنها منحوتة لهم لتخلدهم، ولكنها لعنة ساحر شرير أوقف حياة المدينة.



المسيح الدجال المتمثل في عديد الشخصيات التي تتحكم في الناس وتحولهم إلى حجر بلا حياة نابضة.



ثم بقـتل الساحر تعود الحياة إليهم من جديد.



السحر كلمات لها قوة التحويل..



المعنى السياسي واضح هنا ولكنها مثيرة ل ......





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