مبارزات المثقف النقدي - حسن مدن

2021/04/18 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن في التراث العربي الإسلامي كان العالم أو المفكر في الأصل رجلاً موسوعياً.



إنه يجمع بين الفقه والطب والرياضيات والعلوم الفلسفة.



أما اليوم فبالكاد نعثر على مثقف متبحر في حقل اختصاصه.



نقول هذا الكلام من وحي الضجيج الكبير الذي يثار حول المعلوماتية، التي تطرح بوصفها ثقافة العصر الراهن، ويكثر الكلام عن تدفق المعلومات وانسيابها، كما لو كانت هذه المعلومات تخلق نمطاً جديداً من المثقف الموسوعي الذي هو على ......





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