مقتل شخصين بأسلحة كاتمة للصوت على طريق مطار النجف

2021/04/18 | 17:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

أفاد مصدر امني في محافظة النجف، الاحد، بمقتل شخصين بأسلحة كاتمة للصوت على طريق مطار النجف.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "شخصين كانا يستقلان عجلة كانت متوقفة على طريق مطار النجف الدولي قتلا بأسلحة كاتمة للصوت".

وأضاف ان "شرطة المحافظة توجهت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة تفاصيله".

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