إصابة 4 عناصر من الجهد الهندسي العسكري بانفجار عبوة في نينوى

2021/04/18 | 17:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- نينوى

أفاد مصدر في شرطة محافظة نينوى، الاحد، بإصابة 4 عناصر من الجهد الهندسي العسكري بانفجار عبوة في نينوى.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "عبوة ناسفة انفجرت على أحد أبراج خطوط نقل الطاقة الكهربائية القادمة من سد الموصل باتجاه القيارة".

وأضاف ان "فريقا من الجهد الهندسي التابع للفرقة 16 في الجيش العراقي توجه الى موقع الانفجار لصيانة البرج، وعند وصول الفريق انفجرت عبوة ناسفة ثانية عليه".

وأشار الى ان "انفجار العبوة الثانية اسفر عن إصابة أربعة عناصر من الجهد الهندسي، احدهم بحالة خطرة جداً".

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