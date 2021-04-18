"الكعبي" يطالب بتفعيل لجنة الصداقة العراقية الأرمينية

2021/04/18 | 17:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي، اليوم الاحد، لتفعيل عمل لجنة الصداقة العراقية الارمينية والتعاون في المجالات كافة....

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