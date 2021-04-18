العبادي يحذر الدول النفطية ويتحدث عن مستقبل الكاظمي

2021/04/18 | 17:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي الأسبق ورئيس ائتلاف النصر في البرلمان العراقي حيدر العبادي، أن الوضع الاقتصادي الحالي يمر بأسوأ فترة، فيما توقع انخفاض ...

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