تقرير جوي عن ارتفاع الحرارة في البلاد خلال الاسبوع الحالي

2021/04/18 | 17:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدرت وزارة النقل / الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاحد، التقرير الجوي الخاص بأرتفاع درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع والصادر من قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة.واوضح مدير قسم التنبؤ الجوي، في الهيئة العامة، حيدر حبيب انه “حسب توصيات وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي و بمتابعة مدير عام الهيأة […]

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