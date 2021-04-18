قلعة كركوك على اللائحة التمهيدية للتراث العالمي

2021/04/18 | 17:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الثقافة، الأحد، ادراج قلعة كركوك على لائحة التراث العالمي التمهيدية من قبل منظمة اليونسكو.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (18 نيسان 2021)، إن "منظمة اليونسكو أدرجت موخراً قلعة كركوك على لائحة التراث العالمي التمهيدية؛ وذلك لأهمية القلعة من حيث التنوع الثقافي الموجود فيها إذ توجد عدة جوانب منها جامع نبي الله دانيال إلى جوار القلعة والجامع الكبير وجامع العريان فضلاً عن وجود كنيسة أم الأحزان الكلدانية".

وأشارت إلى أن "اليونسكو اتخذت قرارها بالادراج لوجود القيمة العالمية الاستثنائية من الناحية الثقافية، وتم ادراجها تحت المعايير الثقافية التي تنص على أنها شاهد فريد واستثنائي على حضارة حية، وأن تكون مثالاً بارزاً على نوعية فريدة من البناء والمعمار ومثالاً تقنياً ومخططاً يوضح مرحلة مهمة من تاريخ البشرية".

وذكر البيان، ان " القلعة تضم عدة وحدات بنائية منها سوق القيصرية والقبة الخضراء والتي تعود إلى العصر الأتابكي (762ه‍) فضلاً عن البيوت التراثية".

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