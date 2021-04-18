الجائحة توسع قائمة الضحايا في العراق: الحصيلة تقترب من 15 ألف شخص

2021/04/18 | 17:18 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الخميس، إلى أكثر من 977 ألف إصابة بعد تسجيل آلاف الحالات الجديدة.

سجل العراق أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 18 نيسان/أبريل، وتضمن تسجيل أكثر من 6 آلاف إصابة، و33 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 6 آلاف حالة تماثل للشفاء بمعدل 87.7%.

وارتفع عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج إلى أكثر من 105 آلاف شخص، أكثر من 526 منهم تحت العناية المركزة.

كما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى أكثر من 14 ألفًا و981 شخصًا.

وبلغ عدد الأشخاص الخاضعين لحملة التطعيم، اليوم، أكثر من 10 آلاف شخص.

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