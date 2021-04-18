احدث معلومات بشأن حصة الاقليم في الموازنة المالية

2021/04/18 | 17:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت جريدة الوقائع الرسمية، اليوم الأحد 18/4/2021، قانون الموازنة المالية للعام 2021 وسيكون نافذا اعتبارا من تاريخ صدوره.

واوضحت النائبة ندى شاكر جودت عضوة لجنة الاقتصاد النيابية في تصريح لـPUKmedia: ان قانون الموازنة المالية دخلت حيز التنفيذ بنشره في جريدة الوقائع العراقية، موضحة، ان آلية صرف الموازنة من مهام الحكومة الاتحادية.

واضافت: ان حصة اقليم كوردستان ستصرف ايضا اسوة استحقاقات جميع المحافظات، بضمنها رواتب الموظفين.

من جانبه، قال شيروان ميزرا عضو اللجنة المالية النيابية لـPUKmedia: ان وفدا فنيا من اقليم كوردستان يجب ان يتوجه الى بغداد للتباحث مع وزارة المالية الاتحادية، لحسم تفاصيل حصة اقليم كوردستان، لافتا الى ان المباحثات ستحدد المبلغ الذي ترسله بغداد الى اربيل .

يشار الى انه وبحسب قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 يجب ان تقوم حكومة اقليم كوردستان بتسليم اقيام 460 الف برميل من النفط يوميا ونصف الواردات غير النفطية الى الحكومة الاتحادية تخضم منها 210 الف برميل لتسديد مستحقات الشركات النفطية والاستخدام الداخلي وتسلم اقيام 250 الف برميل الى شركة سومو لتصدير النفط، مقابل ارسال الحكومة الاتحادية حصة اقليم كوردستان والبالغة 13.9% من الموازنة اي نحو 11 تريلون دينار.

PUKmedia خاص

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