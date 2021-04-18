كوسرت رسول يتلقى اتصالا هاتفيا من مسرور بارزاني

2021/04/18 | 17:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى السيد كوسرت رسول علي رئيس المجلس السياسي الاعلى ومصلحة الاتحاد الوطني الكوردستاني، اتصالا هاتفيا من مسرور بارزاني رئيس حكومة اقليم كوردستان.

الاتصال الهاتفي لمسرور بارزاني، جاء للاطمئنان على صحة السيد كوسرت رسول، اذ اعرب بارزاني عن سروره لعودته الى ارض الوطن.

رئيس حكومة اقليم كوردستان، أعرب عن سروره بعودة السيد كوسرت رسول على، متمنيا له الصحة والسلامة.

مقابل ذلك، أعرب كوسرت رسول علي عن شكره له.

PUKmedia ترجمة

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