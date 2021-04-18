زلزال يضرب جنوب غربي إيران يتسبب باهتزاز ارضي بالكويت

2021/04/18 | 17:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات، الأحد، محافظة

بوشهر جنوب غربي إيران، أسفر عن إصابة

شخص، وفق معلومات أولية.

وذكر مركز علم الزلازل بجامعة طهران،

في بيان أن الزلزال وقع عند الساعة 11.11

(غرينتش+4: 30) في بلد

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