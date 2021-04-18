"فاينانشال تايمز" تكشف عن محادثات سعودية إيرانية مباشرة

2021/04/18 | 17:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز"، الأحد،

أن مسؤولين سعوديين وإيرانيين رفيعين

أجروا محادثات مباشرة في محاولة لإصلاح

العلاقات بين البلدين، بعد 4 سنوات من

قطع العلاقات الدبلوماسية.

ونقلت الصحيفة البريطانية

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