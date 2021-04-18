احتجاج طلابي في جامعة السليمانية

2021/04/18 | 17:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر عدد من طلبة قسم اللغات في جامعة

السليمانية، يوم الأحد، أمام مبنى

الجامعة احتجاجا على تحديد وقت

الامتحانات في أيام رمضان وتفشي فيروس

كورونا.

وأوضحت الطالبة في قسم اللغة

الإنكليزية، ناز عبد الرحم

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