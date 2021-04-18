صحيفة إيرانية: طهران طلبت من الإنتربول توقيف المشتبه به في تفجير نطنز

2021/04/18 | 17:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت السلطات الإيرانية الشرطة الدولية الانتربول بمساعدتها على توقيف الشخص المشتبه في ضلوعه بتفجير منشأة نطنز النووية.

وأوضحت السلطات المحلية الإيرانية أن الاستخبارات توصلت الى معلومات تفيد بضلوع رضا كريمي والبالغ من العمر ثلاثة وأربعين عاما بالاعتداء الذي استهدف منشأة نطنز وأن الشخص المذكور فر من البلاد قبل وقوع الحادث، إذ تم اتخاذ الاجراءات الضرورية عبر الانتربول من أجل توقيفه وإعادته الى البلاد، في حين أشارت السلطات الى أن نتائج البحث عن اسم رضا كريمي على الموقع الالكتروني للانتربول لم تظهر أية نتائج حتى الان.

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