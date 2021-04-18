الشابندر ينتقد 'نزاهة' لجنة أبو رغيف للقضاء على الفساد

2021/04/18 | 17:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال السياسي عزت الشابندر، الاحد، ندافع عن لجنة (أبو رغيف) وأي مشروع حكومي للقضاء على الفساد، لكن حينما تتحول بعض الاعتقالات الى عقاب سياسي، عندها سنضطر للدفاع عن النزاهة المفقودة في ذلك المشروع.

جاء ذلك في تغريدة للشابندر اليوم، (18 نيسان 2021)، ذكر فيها "ندعم وندافع عن اي مشروع حكومي للقضاء على الفساد، وعن لجنة (أبو رغيف) تحديدا".

وأضاف "لكن حينما تتحول بعض الاعتقالات الى عقاب سياسي لصالح دكتاتور ضئيل، ذو مركز ونفوذ، اعتاد ان يتوعد و يتهدد كل من يخالفه ويتحرر من سلطته، عندها سنضطر للدفاع عن النزاهة المفقودة في ذلك المشروع".

وفي وقت سابق اعتقلت لجنة مكافحة الفساد برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف اعتقلت مدير عام الحديد والصلب عباس حيال، بسبب قضايا فساد.

وكانت اللجنة ذاتها اعتقلت مدير عام شركة الاسمنت العراقية علي صالح مهدي، بسبب قضايا فساد ايضا.

وفي نهاية آب 2020، شكل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لجنة لـ"التحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة" برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف، وعضوية ضباط من وزارة الداخلية وأجهزة المخابرات والأمن الوطني، وهيئة النزاهة، منحت صلاحيات واسعة، وكلف جهاز مكافحة الإرهاب مهمة تنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق أو المحاكم المختصة بالمسائل التي تخص لجنة التحقيق في قضايا الفساد، وفقا للقانون.

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