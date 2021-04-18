اصابة مواطنين بينهم منتسب بتفجير في سامراء

2021/04/18 | 17:55 - المصدر: NRT عربية

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أفاد العميد اياد الشاماني، معاون مدير شرطة سامراء، الاحد، بإصابة ثلاثة مواطنين بينهم منتسب في الحشد العشائري بانفجار عبوة ناسفة على سيارتهم في منطقة جلام سامراء جنوبي تكريت.

وقال الشاماني في تصريح لـNRT اليوم، (18 نيسان 2021)، "انفجار عبوة ناسفة على سيارة مدنية تعود لاحد منتسبي الحشد العشائري ادت الى اصابة ثلاثة مواطنين كانوا بداخل المركبة في منطقة جلام سامراء جنوبي تكريت مركز محافظة صلاح الدين".

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