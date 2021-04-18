الإعمار: استمرار مشروع توسيع طريق مدخل السماوة الشمالي

2021/04/18 | 18:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأحد، استمرار أعمال مشروع توسيع طريق مدخل السماوة الشمالي (ط 8)، عن طريق شركة حمورابي العامة وإشراف دائرة الطرق والجسور التابعتين للوزارة. وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "طول الطريق يبلغ 3 كم وعرضه 7.5 م"، مضيفة أن "العمل متواصل على توسعته الى 11.5 م حسب مواصفات طريق المرور السريع، حيث تضمن العمل فرش طبقتين من الحصى وثلاث طبقات من الأسفلت والإكساء بمواد مضافة القير البوليمري".

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