احداها يتعلق بدوام الموظفين والطلبة.. المرور تطرح ثلاثة حلول لفك الاختناقات المرورية في العاصمة

2021/04/18 | 18:08 - المصدر: بغداد اليوم

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كشفت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، عن قرب وضع حجر الأساس لمشروع من شأنه تخفيف الزحامات المرورية في العاصمة بغداد، فيما طرحت ثلاثة حلول آنية لفك مشكلة الاختناقات المروية.وقال مدير المديرية، اللواء طارق إسماعيل في تصريح صحفي، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هنالك ثلاثة حلول آنية بإمكانها فك الاختناقات المرورية وهي تفاوت الدوام الرسمي للدوائر لمختلف الوزارات والكليات، وإلزام الموظفين الذهاب لأماكن عملهم بالخطوط الرسمية لتلك الدوائر، وإنشاء باركات (كراجات) حديثة بتصاميم عصرية من قبل أمانة بغداد"، لافتاً إلى أن "تلك الحلول بإمكانها فك الاختناقات بنسبة تتراوح من 60% – 70%".وتحدث إسماعيل عن حلول ثلاثة مستقبلية لفك الاختناقات قائلاً: "لدينا حلول مستقبلية من بينها، أولاً إنشاء جسر حلقي لمنع دخول سيارات الحمل داخل العاصمة بغداد، وثانياً إنشاء جسور عنكبوتية أسوة بباقي الدول المجاورة والدول العربية، إضافة إلى تغيير التصاميم القديمة لشوارع بغداد بأخرى حديثة تماشياً مع الحاجة والحداثة".وأشار إلى أن "هنالك مشروعاً جديداً سيرى النور قريباً ويجري الإعلان عن تفاصيله، من شأنه العمل على تخفيف الزحامات المرورية".

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