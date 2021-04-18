مقتل مختار منطفة الجلام في صلاح الدين بانفجار عبوة ناسفة اسفل عجلته

2021/04/18 | 18:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- صلاح الدين

أفاد مصدر امني، الاحد، بمقتل مختار منطفة الجلام في صلاح الدين بانفجار عبوة ناسفة اسفل عجلته.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "مختار منطقة الجلام (عمار خضير العباسي)، قتل بعد انفجار عبوة ناسفة اسفل عجلته شرقي محافظة صلاح الدين".وأضاف ان "القوات الأمنية فتحت تحقيقا في الحادث، فيما فرضت طوقا أمنيا حول المنطقة خشية من وجود عبوات اخرى".

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