جهود مكافحة الفساد والجريمة المنظمة على طاولة الكاظمي وزيدان

2021/04/18 | 18:10 - المصدر: قناة التغيير

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بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، جهود مكافحة الفساد والجريمة المنظمة.

واكد مجلس القضاء الاعلى في بيان ان الجانبين بحثا الجهود المشتركة في مجال مكافحة الفساد والجريمة المنظمة..



مشيرا الى ان نواب رئيس محكمة التمييز ورئيس الادعاء العام ورئيس الاشراف القضائي حضروا اللقاء.

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