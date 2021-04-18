مقتل مواطن جنوبي بغداد

2021/04/18 | 18:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بمقتل شخص في منطقة جسر ديالى، جنوبي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ًشخصاً يستقل دراجة نارية أقدم على قتل مواطناً ضمن منطقة جسر ديالى القديم، جنوبي العاصمة".وبين، أن "المعلومات تشيير الى ان القتل جاء نتيجة خلافات شخصية".

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