’جسور حلقية وعنكبوتية’.. المرور تطرح ثلاثة حلول لتخفيف أزمة الاختناقات في بغداد

2021/04/18 | 18:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

طرحت مديرية المرور العامة، الأحد، ثلاثة حلول آنية لفك مشكلة الاختناقات المروية.

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وقال مدير المديرية، طارق إسماعيل للوكالة الرسمية وتابعه "ناس"، (18 نيسان 2021)، إن "هنالك ثلاثة حلول آنية بإمكانها فك الاختناقات المرورية وهي تفاوت الدوام الرسمي للدوائر لمختلف الوزارات والكليات، وإلزام الموظفين الذهاب لأماكن عملهم بالخطوط الرسمية لتلك الدوائر، وإنشاء باركات (كراجات) حديثة بتصاميم عصرية من قبل أمانة بغداد"، لافتاً إلى أن "تلك الحلول بإمكانها فك الاختناقات بنسبة تتراوح من 60% – 70%".

وأضاف اسماعيل، "لدينا حلول مستقبلية من بينها، أولاً إنشاء جسر حلقي لمنع دخول سيارات الحمل داخل العاصمة بغداد، وثانياً إنشاء جسور عنكبوتية أسوة بباقي الدول المجاورة والدول العربية، إضافة إلى تغيير التصاميم القديمة لشوارع بغداد بأخرى حديثة تماشياً مع الحاجة والحداثة".

وأشار إلى أن "هنالك مشروعاً جديداً سيرى النور قريباً ويجري الإعلان عن تفاصيله، من شأنه العمل على تخفيف الزحامات المرورية".

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