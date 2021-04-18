2021/04/18 | 18:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني هزم فريق أمانة بغداد بكرة القدم، اليوم الأحد، نظيره الصناعات الكهربائية، في ختام الجولة الـ28 للدوري الممتاز لكرة القدم.وحققت كتيبة اسود العاصمة، الفوز على الصناعات الكهربائية، بهدفين مقابل هدف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بهدفين..



أمانة بغداد يهزم الصناعات الكهربائية المركز الخبري الوطني.

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