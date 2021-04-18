مخرج تلفزيوني يقيم البرامج العراقية في شهر رمضان

2021/04/18 | 18:16 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قيم المخرج التلفزيوني محمد الساعدي، الاحد، البرامج العراقية خلال شهر رمضان المبارك وقال الساعدي، ان “الاعمال الفنية بهذا الشهر هي استنساخ لكل شهر رمضان سابق مع بعض التغيرات” موضحا ان” مستوى البرامج الرمضانية جيد نوعا ما وهنالك بعض التغيرات البسيطة، مع بعض الملل من ناحية تكرار البرامج مع تغير الاسم فقط”.واضاف انه “ممكن ان نقيم البرامج من 60٪ الى 65%، تناسب الذوق العام وحرمة الشهر الفضيل و40% غير مناسبة بسبب بعض الاشكالات التي قد تمس قدسية شهر رمضان”.وبين، ان”برامج المقالب هنالك تحذير مسبق بجميع القنوات قبل بدئها وهذا أمر معمول به على مستوى هكذا برامج في دول […]

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